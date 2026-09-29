В Серпухове пройдет фестиваль «Русские классики. А. С. Пушкин»

В Серпуховском музыкально-драматическом театре 30 сентября пройдет фестиваль одного дня Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова «Русские классики. А. С. Пушкин». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Спецпроект посвящен жизни и творчеству А. С. Пушкина и проводится ежегодно при поддержке Министерства культуры России. Участников ждет общение с мастерами театрального искусства, специалистами в области музейного дела, кинематографистами и литераторами.

В 12:00 в Малом зале начнется презентация Академии Н. С. Михалкова и практический мастер-класс по актерскому мастерству «Основы биомеханики» театрального режиссера Андрея Левицкого (16+). Он раскроет секреты профессиональной актерской игры, связанной с биомеханикой, и расскажет о работе с актерским телом, импровизации и общих вопросах режиссуры. Для участников обязательно наличие спортивной (удобной) одежды и обуви.

В 15:00 в Малом зале пройдет лекция о жизни и творчестве А. С. Пушкина «Жизнь и лира» и показ документального фильма «10 лет с Мастером» (12+). Лекцию прочтет ведущий методист Государственного музея А. С. Пушкина (Москва) Ольга Устинова. После лекции состоится спецпоказ документального фильма Академии Н. С. Михалкова «10 лет с Мастером» о жизни и творчестве основателя Академии, народного артиста России Никиты Михалкова (Россия, 2025).

В 18:00 в Малом зале откроется биографическая выставка «Жизнь и творчество А. С. Пушкина» (12+), подготовленная совместно с Государственным музеем А. С. Пушкина. На выставке можно увидеть иллюстрации, эскизы костюмов и декораций к театральным постановкам.

В 19:00 на Основной сцене Театра покажут спектакль «Пир во время чумы» по мотивам «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина (12+). В постановку вошли фрагменты из цикла пьес: «Пир во время чумы», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роли исполняют выпускники актерской мастерской Никиты Михалкова. На показ приглашают всех желающих.