Юные хоккеисты из Подмосковья обыграли одного из лидеров МХЛ со счетом 2:0

«Красная Машина Юниор» одержала победу над одним из лидеров Молодежной хоккейной лиги — «СКА-1946», завершив матч со счетом 2:0. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной команды.

Счет был открыт после броска защитника Михаила Куржиямского от синей линии. Вторую шайбу в концовке забросил ассистент капитана Богдан Кочкин, поразив пустые ворота.

Надежную игру провел 16-летний голкипер Арсений Лаптихин. Он отразил несколько опасных бросков и впервые оформил «сухой» матч за «Красную Машину Юниор».

По ходу встречи команда перебросала соперника и не позволила ему распечатать свои ворота.

Команда намерена набираться опыта и достигать новых высот.