Более 15 тысяч школьников Подмосковья сдали тренировочный ЕГЭ по математике

Более 15 тысяч учеников 11-х математических классов из 486 школ Подмосковья 17 сентября приняли участие в тренировочном тестировании в формате ЕГЭ. Проверка знаний прошла в рамках новой стратегии подготовки к выпускному экзамену.

Школьники выполняли задания, составленные на основе материалов настоящего ЕГЭ. В каждом варианте было 19 заданий, на работу отводилось 235 минут. Максимальный первичный балл составлял 32.

Тестирование охватило основные темы программы за 10–11 классы: алгебру, начала математического анализа, геометрию, теорию вероятностей и статистику.

Результаты направят в школы до 24 сентября. Педагоги смогут использовать их для определения типичных затруднений учеников и корректировки учебных программ перед основным экзаменом.