Фотовыставку «Памятник деревне» открыли в Серпухове

В Серпуховском историко-художественном музее открылась фотовыставка «Памятник деревне». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Экспозиция в пространстве кафе «Музеум» галереи «Каретный сарай» включает 30 черно-белых работ члена Союза фотохудожников России Владимира Гришина. Посетители увидят пейзажи, быт, сложные условия жизни в деревне и примеры возрождения. Снимки сделаны во время фотоэкспедиций по деревням Московской, Тульской и Калужской областей.

Владимир Гришин занимается художественной фотографией с 2004 года. Уже 17 лет он возглавляет Пущинский фотоклуб при Доме ученых. Гришин — лауреат, дипломант и призер множества фотоконкурсов.

Выставка продлится до 14 декабря. Возрастное ограничение — 0+.

Подробная информация размещена на сайте Серпуховского историко-художественного музея.