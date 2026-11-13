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    Фотовыставку «Памятник деревне» открыли в Серпухове

    Фото: Фото: Серпуховский историко-художественный музей

    В Серпуховском историко-художественном музее открылась фотовыставка «Памятник деревне». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Экспозиция в пространстве кафе «Музеум» галереи «Каретный сарай» включает 30 черно-белых работ члена Союза фотохудожников России Владимира Гришина. Посетители увидят пейзажи, быт, сложные условия жизни в деревне и примеры возрождения. Снимки сделаны во время фотоэкспедиций по деревням Московской, Тульской и Калужской областей.

    Владимир Гришин занимается художественной фотографией с 2004 года. Уже 17 лет он возглавляет Пущинский фотоклуб при Доме ученых. Гришин — лауреат, дипломант и призер множества фотоконкурсов.

    Выставка продлится до 14 декабря. Возрастное ограничение — 0+.

    Подробная информация размещена на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

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