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    В Подмосковье 6–8 ноября ожидается третий класс пожарной опасности

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В Московской области с 6 по 8 ноября на большей части территории ожидается III класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

    В Волоколамском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах прогнозируется I класс пожарной опасности. Пять ноября на территории гослесфонда возгораний не зафиксировали.

    По прогнозу, температура будет от минус 1 до плюс 5 градусов, ночью — от минус 4 до плюс 2. Синоптики обещают переменную облачность, снег с дождем.

    В случае обнаружения возгорания в ведомстве просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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