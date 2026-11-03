Благоустройство 6 дворов и 26 пешеходных маршрутов завершили в Истре

В Истре завершили запланированные на этот год работы по трем направлениям благоустройства. Специалисты обновили шесть дворов, обустроили 26 пешеходных маршрутов и полностью выполнили программу ямочного ремонта крупными участками, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Во дворах восстановили асфальтовое покрытие проездов и дорожек, заменили поврежденные бордюры и привели в порядок парковки. Работы прошли в Истре, Дедовске, деревнях Бужарово и Павловское, а также в поселке Агрогородок.

Новые пешеходные связи появились на востребованных маршрутах к жилым домам, железнодорожным станциям, остановкам и социальным учреждениям. В частности, дорожки обустроили в Истре, Дедовске, Снегирях, Новопетровском, микрорайоне Восточный и других населенных пунктах округа.

«В прошлом году мы перевыполнили план на 30% и отремонтировали порядка 400 дворов. В этом году ставим еще более амбициозную цель — отремонтировать свыше 420 территорий площадью более 667 тыс. м². Восстановим не только проезды для машин, но и поврежденные пешеходные зоны — тротуары и дорожки вблизи домов. В адресный перечень вошли те локации, где ремонт латками нецелесообразен», — ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Все мероприятия проводили под контролем регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Полный перечень адресов благоустройства опубликован на сайте ведомства.