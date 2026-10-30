Новая котельная обеспечит теплом 29 многоквартирных домов в Воскресенске

В третьем квартале города Воскресенск завершается строительство блочно-модульной котельной. Она будет обеспечивать отопление и горячее водоснабжение 29 многоквартирных домов.

К котельной также подключат социальные объекты — школы, детские сады, поликлинику и Дом культуры. Строительная готовность объекта составляет 97%. Сейчас на площадке прокладывают наружные инженерные сети и благоустраивают территорию.

Проект реализуется в рамках инвестиционной программы модернизации системы теплоснабжения округа. Помимо строительства котельной, предусмотрены автоматизация и диспетчеризация оборудования. Это позволит контролировать его работу удаленно и оптимизировать расход ресурсов.

Новый объект призван повысить надежность подачи тепла и горячей воды в жилые дома и учреждения третьего квартала Воскресенска.