Подмосковный кардиолог Гусева: фастфуд может стать причиной гипертонии у ребенка

Повышенное артериальное давление и другие нарушения работы сердечно-сосудистой системы все чаще выявляют у детей школьного возраста. Об этом в рамках Недели ответственного отношения к сердцу, которая проходит с 28 сентября по 4 октября, рассказали в НИКИ детства.

Большие учебные нагрузки, недостаток сна, продолжительное использование гаджетов и постоянный стресс дополняются неправильным питанием.

Головная боль, ощущение тяжести в затылке, шум в ушах или появление «мушек» перед глазами часто воспринимаются подростками как обычная реакция на усталость.

Между тем в период полового созревания организм переживает серьезную перестройку, и сердечно-сосудистой системе приходится адаптироваться к этим изменениям.

Дополнительными факторами риска становятся лишний вес, недостаток движения, регулярное употребление фастфуда, энергетиков и других тонизирующих напитков. Сочетание таких факторов может способствовать развитию устойчивого повышения давления и других нарушений сосудистой регуляции.