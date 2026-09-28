Подмосковный кардиолог Гусева: фастфуд может стать причиной гипертонии у ребенка
Повышенное артериальное давление и другие нарушения работы сердечно-сосудистой системы все чаще выявляют у детей школьного возраста. Об этом в рамках Недели ответственного отношения к сердцу, которая проходит с 28 сентября по 4 октября, рассказали в НИКИ детства.
Большие учебные нагрузки, недостаток сна, продолжительное использование гаджетов и постоянный стресс дополняются неправильным питанием.
Головная боль, ощущение тяжести в затылке, шум в ушах или появление «мушек» перед глазами часто воспринимаются подростками как обычная реакция на усталость.
Между тем в период полового созревания организм переживает серьезную перестройку, и сердечно-сосудистой системе приходится адаптироваться к этим изменениям.
Дополнительными факторами риска становятся лишний вес, недостаток движения, регулярное употребление фастфуда, энергетиков и других тонизирующих напитков. Сочетание таких факторов может способствовать развитию устойчивого повышения давления и других нарушений сосудистой регуляции.
Многие родители считают, что гипертония — это диагноз пожилых людей. Но сосудистая система формируется именно в детстве. Обилие скрытой соли в чипсах, соусах и фастфуде задерживает жидкость в организме, увеличивая объем циркулирующей крови и перегружая сосудистое русло. Прибавьте к этому сладкую газировку и энергетики, которые вызывают резкие спазмы артерий.
Наталья Гусева
детский кардиолог НИКИ детства
Отдельное направление профилактики — контроль холестерина. Холестерин рекомендуется оценивать у детей в возрасте шести и 10 лет по направлению педиатра. Его повышенный уровень может способствовать повреждению внутренней оболочки сосудов и нарушениям их тонуса.
На ранних этапах для нормализации давления и профилактики сосудистых нарушений зачастую достаточно скорректировать образ жизни.
Важную роль играют полноценный ночной сон продолжительностью не менее восьми часов, регулярная физическая активность на свежем воздухе, умеренное употребление соли и отказ от энергетиков.