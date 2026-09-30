Ветеранов педагогического труда поздравили в Дмитровском округе

Церемония чествования состоялась накануне Дня учителя в Яхромской общеобразовательной школе № 1. Главными гостями праздника стали педагоги, находящиеся на заслуженном отдыхе.

Школьники подготовили для учителей яркие творческие номера, которые тронули ветеранов до слез, подарив им заряд бодрости и праздничное настроение.

Директор Яхромской школы № 1 Максим Буряков поблагодарил ветеранов за их многолетний труд, мудрость и огромный вклад в воспитание детей. К поздравлениям присоединилась председатель Дмитровской территориальной организации общероссийского профсоюза Марина Шевченко. Она подчеркнула, как важно сохранять преемственность традиций и поддерживать педагогов, которые отдали родному краю многие годы работы.

Завершением праздника стало чаепитие, где учителя смогли пообщаться в неформальной, по-домашнему уютной обстановке, вспомнить интересные случаи из школьной практики и поделиться опытом.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что преданность профессии — фундамент, на котором держится образование округа.

«Педагоги ветераны труда — живая история дмитровской педагогики. Они всегда являются примером для подрастающего поколения и ориентиром для молодых учителей», — сказал руководитель муниципалитета.