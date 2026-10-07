Еще около 100 новых баков для мусора установили в Подмосковье

В сентябре Рузский региональный оператор обновил контейнерный парк на обслуживаемых территориях. За месяц специалисты установили 119 новых емкостей для твердых коммунальных отходов и раздельного сбора, заменили 431 контейнер и отремонтировали еще 48 баков.

По словам министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игоря Даниленко, новые емкости устанавливают с учетом сезонной нагрузки на конкретные адреса. Регулярная замена и ремонт оборудования позволяют поддерживать контейнерные площадки в рабочем состоянии и развивать раздельный сбор отходов.

Помимо обновления инфраструктуры, в сентябре регоператор вывез более 923 тысяч кубометров отходов. Наибольший объем пришелся на Одинцовский округ — более 279 тысяч кубометров. В Красногорске вывезли более 189 тысяч кубометров, в Истре — более 141 тысячи кубометров.

В Наро-Фоминске объем вывезенных отходов превысил 110 тысяч кубометров, в Рузе — 63 тысячи кубометров, в Можайске — 53 тысячи кубометров, в Волоколамском — 41 тысячу кубометров.

В Шаховской вывезли более 16 тысяч кубометров отходов, в Краснознаменске — более 12 тысяч, в Лотошино — около 9 тысяч, во Власихе — более 5 тысяч кубометров.

В Молодежном объем составил более 616 кубометров, а в Восходе — более 372 кубометров.