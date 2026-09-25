В Подмосковье выпуск машин и оборудования вырос на 61,5% за год

В Московской области производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, по итогам восьми месяцев 2026 года выросло на 61,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Машиностроение — ключевая опора промышленности Подмосковья и одна из самых обширных отраслей. В регионе представлены все основные ее направления, а основу формируют порядка 250 крупных и средних предприятий. Также это крупнейший контур по числу занятых — более 106 тысяч человек», — отметила Зиновьева.

В структуру машиностроения Подмосковья входят предприятия транспортного машиностроения, энергомашиностроения, производства, специализирующиеся на станкостроении и металлообработке, приборостроении и электротехнике, а также предприятия, формирующие сегмент ОПК и ракетно-космический блок.

В регионе работают такие крупные машиностроительные производства, как АО «Коломенский завод», АО «Криогенмаш», ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения», ООО «СК С. Т.С.», АО «Метровагонмаш», АО «ДМЗ» и многие другие.