Музей в Солнечногорске стал площадкой для обучения будущих экскурсоводов

Студенты колледжа «Подмосковье», обучающиеся по направлению «Туризм и гостеприимство», посетили музейно-выставочный центр «Путевой дворец» в Солнечногорске. Экскурсия и викторина стали частью образовательной программы к Всемирному дню туризма.

В музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске прошла встреча со студентами колледжа «Подмосковье», которые обучаются по программе «Туризм и гостеприимство».

Ребята познакомились с историко-краеведческой экспозицией, узнали об особенностях работы экскурсовода и приняли участие в программе в Дорожном и Дворянском залах. Завершилась встреча викториной, где студенты проверили свои знания об истории городского округа.

По словам первого заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилла Типографщика, такие поездки организуют уже пятый год. Они помогают будущим специалистам лучше изучить территорию, чтобы в дальнейшем знакомить с ее достопримечательностями гостей округа.

Сотрудники музея связали рассказ об экспозиции с будущей профессией студентов. Участники узнали об археологических находках, жизни крестьян, дворян и купцов, а также о происхождении слова «гость», которое в прошлом обозначало купца или путешественника.

«Для туриста знакомство с территорией часто начинается не с музея, а с общения с сотрудником гостиницы, который может подсказать, куда отправиться и что посетить. Поэтому такие встречи со студентами очень важны», — отметила ведущий научный сотрудник музейно-выставочного центра «Путевой дворец» Елена Леонова.

В сентябре 2026 года музей посетили две группы студентов колледжа «Подмосковье», изучающих туризм и гостеприимство.