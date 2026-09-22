Подмосковные компании стали лауреатами премии «Экспортер года. Сделано в России»

В Подмосковье три предприятия стали победителями и призерами премии «Экспортер года. Сделано в России» в Центральном федеральном округе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу сказать спасибо всем тем, кто в нашей стране созидает, строит, инвестирует, занимается предпринимательством и делает это достойно. Сегодня особая миссия — чествовать тех, кто экспортирует, претендует на экспансию. Отдельно хочу поздравить компании, попавшие в номинацию „Индустрия красоты“. Еще раз слова благодарности за ваш труд», — сказал Воробьев.

Губернатор вместе с телеведущей Екатериной Стриженовой вручил награду компании «ТВИНС Тэк» из Ленинского округа, победившей в номинации «Индустрия красоты». Завод производит более 500 наименований продукции — БАД, лечебная косметика и парафармацевтика. Экспорт приносит компании 15% выручки.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» победил в номинациях «Новая география» и «Продукты питания». Ключевой объект компании — оптово-распределительный центр — работает в Домодедове, причем его продолжают развивать. Центр уже дал региону 500 рабочих места, а до конца года прибавится еще 400.

Мытищинская компания «МЕТИЗ Ортопедия» заняла третье место в «Индустрии моды». Предприятие поставляет ортезы и бандажи, а также производит стельки и ортопедическую обувь под брендом FOOTWELL.