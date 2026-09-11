Около 98% региональных и муниципальных услуг МФЦ Подмосковья перевели в цифру

В Подмосковье 12 сентября отметят День сотрудника МФЦ. О внедрении искусственного интеллекта и цифровых технологий в работу центров, рассказали в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева .

Сегодня онлайн доступны 98% региональных и муниципальных услуг, причем 54 из них можно получить без предоставления документов. ИИ уже помогает специалистам МФЦ при выдаче и замене российского паспорта: система распознает данные из документов и автоматически заполняет электронное заявление.

Современные технологии также используют при оформлении выписок из домовой книги и справок через региональный портал. Система проверяет загруженные сканы, определяет их тип и сообщает об ошибках, если файл не читается или не соответствует требованиям. Кроме того, выписку из домовой книги можно оформить с помощью умной колонки «Алиса».

Цифровизация упрощает взаимодействие между ведомствами. Так, при регистрации по месту жительства данные передаются в электронном виде, а срок оказания услуги сократился с 10 до восьми дней.

Для сотрудников МФЦ разработали ИИ-помощника с базой знаний по 100 востребованным услугам, который позволяет быстро находить нужную информацию во время приема.

Жителям также доступен сервис «Теле-МФЦ» — видеоконсультации со специалистами социальной защиты, центров занятости, управляющих компаний и Росреестра. При этом технологии не заменяют помощь сотрудников.