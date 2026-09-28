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    В Пушкино прошел десятый фестиваль «Ашукино-ФЭСТ»

    Фото: Фото: Организаторы конкурса

    26 сентября в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино Московской области прошел областной открытый фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-ФЭСТ». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Фестиваль объединил 519 участников, 61 творческий коллектив из 17 муниципальных округов Подмосковья и 600 зрителей. На одной сцене выступили сольные исполнители, хоровые коллективы и хореографические ансамбли.

    Оценивало участников жюри во главе с заслуженной артисткой России Мариной Девятовой. Профессионалы отметили высокую подготовку участников, что сделало выбор победителей непростой задачей.

    Гран-при получили образцовый детский коллектив Московской области хореографический ансамбль «Акварель» из Егорьевска и народный коллектив ансамбль народной песни «Маестат» из Воскресенска.

    Лауреатами I степени стали образцовый коллектив ансамбль народного танца «Веселинка» из Балашихи и образцовый детский хореографический ансамбль «Акварель» из Егорьевска в возрастной группе 12–15 лет, народный хореографический ансамбль «Радужный» из Подольска в группе 16+, фольклорный ансамбль «Диковинка» и вокальный ансамбль «Притяжение» из Щелкова, хор русской песни «Мелодия» из Наро-Фоминска, Алиса Захарова из Пушкинского округа, Елена Лаврушина и Анна Яковлева из Одинцовского округа, Ольга Черепанова из Егорьевска и Мария Фрибус из Фрязина.

    Завершился праздник большим сольным концертом Марины Девятовой. В 2026 году фестиваль стал юбилейным — он прошел в десятый раз.

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