В Пушкино прошел десятый фестиваль «Ашукино-ФЭСТ»

26 сентября в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино Московской области прошел областной открытый фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-ФЭСТ». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль объединил 519 участников, 61 творческий коллектив из 17 муниципальных округов Подмосковья и 600 зрителей. На одной сцене выступили сольные исполнители, хоровые коллективы и хореографические ансамбли.

Оценивало участников жюри во главе с заслуженной артисткой России Мариной Девятовой. Профессионалы отметили высокую подготовку участников, что сделало выбор победителей непростой задачей.

Гран-при получили образцовый детский коллектив Московской области хореографический ансамбль «Акварель» из Егорьевска и народный коллектив ансамбль народной песни «Маестат» из Воскресенска.

Лауреатами I степени стали образцовый коллектив ансамбль народного танца «Веселинка» из Балашихи и образцовый детский хореографический ансамбль «Акварель» из Егорьевска в возрастной группе 12–15 лет, народный хореографический ансамбль «Радужный» из Подольска в группе 16+, фольклорный ансамбль «Диковинка» и вокальный ансамбль «Притяжение» из Щелкова, хор русской песни «Мелодия» из Наро-Фоминска, Алиса Захарова из Пушкинского округа, Елена Лаврушина и Анна Яковлева из Одинцовского округа, Ольга Черепанова из Егорьевска и Мария Фрибус из Фрязина.

Завершился праздник большим сольным концертом Марины Девятовой. В 2026 году фестиваль стал юбилейным — он прошел в десятый раз.