Реконструкцию исторического жилого дома начали в Ногинске

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Ногинске продолжаются работы на особо значимом объекте — доме № 13 по улице Ильича. Здание, возведенное в 1840 году как дом‑казарма для рабочих Глуховской мануфактуры, имеет статус объекта культурного наследия и представляет историческую ценность для Богородского округа.

Основной акцент сделан на капитальном ремонте кирпичного фасада с сохранением историко‑архитектурных особенностей. Все технологические решения согласованы с профильными органами, а материалы и методы подбираются так, чтобы максимально бережно восстановить исторический облик здания.

В перечень ключевых мероприятий входят: укрепление и восстановление поврежденных участков кирпичной кладки по оригинальным методикам; расшивка и герметизация швов составами, совместимыми с исторической кладкой; ремонт простенков, перемычек и других конструктивных элементов.

Помимо этого, предусмотрено локальное восстановление декоративных деталей фасада, характерных для архитектуры середины XIX века; нанесение защитных покрытий для предотвращения разрушения кирпича под воздействием атмосферных факторов.

Работы выполняет специализированная подрядная организация «ПАРК», имеющая лицензию на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Ход ремонта находится на особом контроле у ГБУ МО «УТНКР».