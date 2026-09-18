Глава Мытищ приняла участие в историческом диктанте

«Диктант Победы» прошел в Едином центре поддержки участников специальной военной операции и их семей в Мытищах. Вместе с юнармейцами, ветеранами боевых действий, родственниками героев и волонтерами в нем приняли участие жители и сотрудники администрация округа, в том числе глава Мытищ Юлия Купецкая.

Диктант посвятили ключевым событиям и историческим вехам специальной военной операции. Его разработали творческое объединение «Звуки Победы» совместно с отделом поддержки участников спецоперации и членов их семей.

Вопросы подготовили на основе учебника истории под авторством Дмитрия Медведева. Участники проверили свои знания и вспомнили важные события, связанные с современной историей страны.

Организаторы отметили, что проведение письменной работы стало возможностью сохранить память о событиях и людях, связанных со специальной военной операцией. Особое внимание уделили молодому поколению — юнармейцы смогли не только проверить знания, но и больше узнать об истории России.