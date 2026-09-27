Более 700 саженцев ели высадили ко Дню работников леса в Можайском округе

В Можайском округе в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» высадили 720 саженцев ели. Новые деревья появились на территории возле деревень Ченцово и Первое Мая на площади 0,46 га.

Экологическая акция состоялась 25 сентября и была приурочена ко Дню работников леса. В ней приняли участие глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Василий Овчинников, представители администрации, сотрудники Мособллеса, студенты Можайского техникума, ветераны СВО, члены Общественной палаты и Молодежного парламента.

Перед началом работ специалисты Мособллеса провели инструктаж для участников и рассказали о правилах посадки деревьев. Для высадки саженцев использовали специальный инструмент — мечи Колесова.

«Мы не просто высадили деревья, мы заложили будущее для наших детей и внуков. Такие акции объединяют людей вокруг общей цели — заботы о нашей планете», — отметил Денис Мордвинцев.

Акция «Сохраним лес» проводится ежегодно и направлена на восстановление лесных территорий, развитие экологической культуры и привлечение жителей к заботе о природе. Благодаря участию жителей и специалистов на месте бывших пустующих участков постепенно появляются новые лесные массивы.