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    В приложении «Добродел» появились запись в кружки и турмаршруты

    Фото: медиасток.рф

    Жители Московской области могут записаться в кружки и забронировать площадки для мероприятий через приложение «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

    В разделе «Дома культуры» собрана информация об около 13 тыс. кружков, более 12 тыс. преподавателей и более 850 домах культуры. Там доступны творческие занятия: музыка, вокал, театр, изучение языков, танцы и другое. Кроме того, через сервис можно забронировать помещение для занятий или проведения мероприятия.

    В разделе «Туризм» собраны готовые спортивные, автомобильные, экскурсионные и детские маршруты, гастротуры, объекты народных художественных промыслов, подборка мест для отдыха и информация о главных достопримечательностях Московской области.

    «Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Присоединиться к нему можно, скачав приложение по ссылке. https://uslugi.mosreg.ru/app

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