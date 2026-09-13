Сквер Славы русского флота открыли после благоустройства в Балашихе

В Балашихе в День города открыли после благоустройства Сквер славы русского флота на улице Морской. Работы провели по просьбам жителей.

Пространство заметно преобразилось: специалисты модернизировали плиточное покрытие. Особое внимание уделили центральной точке сквера — вокруг поклонного креста установили гранитные плиты. Для удобства посетителей установили новые лавочки и урны, обустроили газон. Еще одним ярким акцентом стали тематические изображения, сюжет которых перекликается с главной темой пространства.

«Многие новые объекты в округе связаны с историей нашей страны. Это очень важно и значимо. Такие места напоминают о значимых событиях, выдающихся людях и традициях, которые являются важной частью истории нашей страны», — сказал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Мемориальный комплекс в Сквере Славы Русского флота в Купавне посвящен морякам, создателям и выдающимся командующим российского флота. Он хранит память о подвигах моряков и помогает воспитывать патриотизм у молодежи.