Выставку картин из ведущих музеев России открыли в Серпухове

Экспозиция «Боги и люди. От мифа к истории» доступна для посещения в «Каретном сарае» Серпуховского историко-художественного музея. Открытие прошло 19 сентября.

Новый проект говорит о мифе и истории на языке, понятном современному человеку. Сотрудников и гостей музея поздравили с открытием вместе с первым заместителем министра культуры и туризма Московской области Олегом Дядьковым.

На выставке представлены более 60 шедевров из восьми музеев страны, включая Эрмитаж, Третьяковскую галерею и Русский музей, работы русских и западноевропейских мастеров. Экспозиция охватывает период с конца XVI до начала XX столетия.

Здесь представлены живопись, скульптура, предметы быта и воинское снаряжение. Гости могут посетить выставку индивидуально или с экскурсоводом.

Такие проекты формируют у молодежи интерес к истории, развивают вкус и воспитывают чувство прекрасного. Вклад музея в культурную жизнь округа и региона значителен.

Организаторам и сотрудникам музея в лице Жанны Новак выразили благодарность за уникальные проекты, продвижение культуры и внимание к молодежи.

Выставка будет открыта до 28 марта 2027 года.