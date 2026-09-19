Ветеран ВОВ проголосовала на выборах в Дзержинском

В Дзержинском городского округа Люберцы на избирательном участке проголосовала 100-летняя ветеран Великой Отечественной войны Адельфина Мазятова. За всю жизнь она ни разу не пропустила выборы.

Во время Великой Отечественной войны Адельфина Мазятова работала в госпитале. Уже в июле 1941 года, добровольно записавшись на фронт, она приняла военную присягу. Служила связистом под Андреаполем и подо Ржевом, с 1944 года обеспечивала охрану особо важных объектов Ленинграда, включая Охтинский пороховой завод. За годы службы была дважды ранена — в грудь и в ноги.

«Пример для всех нас! Адельфина Михайловна, здоровья и бодрости духа! Спасибо за Великую Победу!» — сказал глава Люберец Владимир Волков.

Напомним, в дни выборов в Люберцах работают 198 избирательных участков. Принять участие в голосовании могут все граждане России, достигшие 18 лет.