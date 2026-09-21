Мострансавто провело 56 тренировок по транспортной безопасности с начала года

С начала года в «Мострансавто» провели 56 тренировок по транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. Занятия прошли на автовокзалах, автостанциях, производственных базах и в автобусах предприятия, к ним привлекали сотрудников компании, представителей профильного министерства, правоохранительных и экстренных служб.

Во время тренировок участники отрабатывают действия при различных нештатных ситуациях. В их числе обнаружение подозрительных или бесхозных предметов, запрещенных веществ и предметов, а также признаки подготовки или совершения незаконного вмешательства в работу транспорта. Отдельно специалисты тренируются реагировать на появление беспилотников.

Например, на автовокзале в Егорьевске сотрудники отработали порядок действий при обнаружении подозрительного предмета, который не прошел досмотр. Также участники рассмотрели алгоритм реагирования при появлении БПЛА над объектом и обнаружении в багаже пассажира предмета, похожего на оружие.

Тренировка прошла и на территории производственного участка в Кашире. Там сотрудники отрабатывали действия ответственных за транспортную безопасность, работников объекта и водителей при угрозе незаконного вмешательства в работу транспортного средства.

После каждого занятия специалисты разбирают действия участников, проверяют соблюдение установленных алгоритмов и при необходимости корректируют порядок взаимодействия между сотрудниками и привлеченными службами.

Пассажирам при обнаружении подозрительного предмета в автобусе или на территории транспортного объекта рекомендуют не прикасаться к нему и сообщить о находке водителю либо сотруднику службы безопасности.