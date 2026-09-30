Подмосковье представило опыт импортозамещения в благоустройстве на форуме

Представители министерства благоустройства Подмосковья приняли участие в круглом столе по импортозамещению. Участники обсудили, как муниципалитетам планировать создание и дальнейшее содержание объектов городской среды с использованием российских материалов и комплектующих.

Дискуссия прошла 29 сентября в рамках всероссийского форума «Импортозамещение. Сделано в России». В центре внимания оказался не только внешний вид территорий после завершения работ, но и возможность поддерживать их состояние.

Представители Петрозаводска, Можги и Абинского района поделились примерами реализации проектов с учетом климатических условий, доступности ремонта и мнения жителей. Также они рассказали о подходах к выбору отечественных решений с расчетом на длительную эксплуатацию.

Отдельно участники рассмотрели роль муниципалитетов как заказчиков проектов и источников обратной связи. По итогам обсуждения специалисты отметили важность заблаговременного планирования расходов на создание и содержание объектов благоустройства.