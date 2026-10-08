Слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо» проведут в Мытищах

В подмосковных Мытищах на базе школы № 32 проходит Московский областной слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Слет объединяет отряды ЮИД из разных муниципалитетов региона. Его цель — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, развитие навыков безопасного поведения на дорогах и формирование ответственного отношения к правилам дорожного движения.

Программа включает семь станций. На «Знатоках правил дорожного движения» участники сдают теоретический экзамен на знание ПДД, на станции «Знание основ оказания первой помощи» — теорию и практику оказания неотложной помощи. Станция «Автогородок» предполагает вождение велосипеда на оборудованной площадке, приближенной к реальным условиям, «Фигурное вождение велосипеда» — полосу препятствий на ловкость и точность, «Фигурное вождение СИМ» — безопасное управление средствами индивидуальной мобильности. Также запланированы станция «Основы безопасности жизнедеятельности» с командными заданиями на планшетах и творческий конкурс пропагандистских выступлений «Вместе — за безопасность дорожного движения», приуроченный к 90-летию Госавтоинспекции.

«Такие состязания помогают воспитывать ответственных и законопослушных участников дорожного движения. Уверена, что знания, полученные на слете, станут надежной опорой для ребят в повседневной жизни», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В пресс-службе ведомства добавили, что команда-победитель получит почетное право представлять Московскую область в финале Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в 2027 году.