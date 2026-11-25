С 1 ноября 2026 года жители многоквартирных домов в Подмосковье переходят на прямые договоры с гарантирующим поставщиком электроэнергии. Об этом сообщила компания «Мосэнергосбыт».

С 1 декабря 2026 года у собственников помещений в этих домах договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт» считаются заключенными одновременно со всеми собственниками и на неопределенный срок — письменного заключения договора не требуется. Расчеты за электроэнергию на общедомовые нужды по-прежнему будут проходить через управляющие организации.

Первые платежные документы от «Мосэнергосбыта» за декабрь 2026 года с номером лицевого счета жители получат в январе 2027 года. Далее показания приборов учета нужно передавать ежемесячно с 15 по 26 число — через приложения «Дом. Ресурс» и «Мой Мосэнергосбыт», личный кабинет на my.mosenergosbyt.ru, чат-бот на официальном сайте, сервисы оплаты, по телефону контактного центра +7 (499) 550-88-99 или короткому номеру 13-55, а также через терминалы в клиентских офисах, МФЦ Москвы и ООО «МособлЕИРЦ». Если прибор учета подключен к автоматизированной системе коммерческого учета (АСКУЭ), показания передаются автоматически.

Проверить подключение прибора к АСКУЭ можно в личном кабинете в разделе «Вопросы и ответы» либо по телефону +7 (499) 550-9-550.