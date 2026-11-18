пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: пресс-служба администрации м. о. Чехов

Специалисты «Мособлэнерго» смонтировали в Чехове комплектную трансформаторную подстанцию № 521. От нового энергообъекта запитали предприятие ритуальных услуг, 55 частных домовладений на улицах Пушкина, Верхние Поля и Парковой, а также коммунальные объекты, магазин стройматериалов и уличное освещение.

Силовой трансформатор мощностью 630 кВА заменил прежнюю установку на 400 кВА. Это позволило выделить бизнесу 15 кВт и одновременно повысить надежность электроснабжения для уже подключенных абонентов.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов назвал проект примером баланса интересов бизнеса и жителей. «Подключение предприятия ритуальных услуг — важная социальная задача, поэтому мы пошли по пути строительства новой подстанции, а не замены оборудования на существующей», — заявил он.

Подать заявку на технологическое присоединение к сетям «Мособлэнерго» можно на «Портале цифровых услуг», получить консультацию — по телефону +7 (495) 785-00-00.