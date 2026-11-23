В Орехово-Зуевской больнице изменили подход к лечению пожилых пациентов с переломами верхнего отдела бедренной кости. Новый протокол позволяет быстрее проводить операции, сокращать сроки госпитализации и снижать вероятность осложнений, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Теперь пациентов с такими травмами сразу направляют в реанимацию для обследования и стабилизации состояния. Уже на следующий день врачи проводят операцию — эндопротезирование сустава или остеосинтез при чрезвертельных переломах.

«Благодаря внедрению этой методики нам удалось сократить предоперационный койко-день и длительность послеоперационного периода. Данный подход позволяет существенно снизить риск развития послеоперационных осложнений», — рассказал заведующий травмоцентром, профессор Эдуард Солод.

Особое внимание специалисты уделяют раннему восстановлению двигательной активности. Уже на второй-третий день после вмешательства пациенты начинают вставать, что помогает уменьшить риск пролежней, пневмонии и других последствий длительной неподвижности.

Новая схема лечения соответствует действующим клиническим рекомендациям и направлена на ускорение восстановления пожилых людей после тяжелых травм.