Малые технологические компании (МТК) Московской области за девять месяцев 2026 года привлекли более 2,6 млрд рублей финансовой поддержки с участием Корпорации МСП и дочерних организаций. Об этом сообщило Министерство экономического развития России.

Всего по стране МТК из сектора малого и среднего бизнеса за этот период привлекли 21,4 млрд рублей благодаря льготным программам кредитования, «зонтичным» поручительствам и лизинговому финансированию. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поддержку за три квартала получили 275 предприятий.

«Фактически каждый второй рубль из 21,4 млрд рублей поддержки малые технологические компании из сегмента малого и среднего бизнеса привлекли под наши „зонтичные“ поручительства. Они покрывают до 50% залога», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Из общей суммы более половины — 12,1 млрд рублей — МТК получили с использованием «зонтичных» поручительств. За первые три квартала текущего года малые технологические компании получили 13,6 млрд рублей льготного финансирования по ставке «ключ минус 7%» по специальной программе Минэкономразвития России и Корпорации МСП, сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

Кроме того, МТК из числа МСП наращивают присутствие на рынке госзаказа. Объем таких закупок по 223-ФЗ за девять месяцев 2026 года составил 94,4 млрд рублей, что на 14,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Число участников закупочных процедур выросло на 20% и превысило 1,6 тыс. компаний.