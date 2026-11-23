В Московской области управляющие организации обязаны обеспечивать уборку снега и наледи на придомовых территориях. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона разъяснило, какие работы входят в зимнее содержание дворов и куда обращаться при нарушениях.

Во время снегопадов уборку должны проводить ежедневно в утренние часы. Если осадков нет, коммунальные службы работают по утвержденному графику. При снежном покрове менее двух сантиметров предусмотрено подметание, при большей толщине — очистка лопатами. Для борьбы с гололедом используют песок или соль. Также специалисты обязаны освобождать от снега и наледи крышки люков и пожарные гидранты.

Расходы на содержание придомовой территории включаются в плату, размер которой утверждают собственники на общем собрании. Если жильцы не приняли соответствующее решение, применяется муниципальный тариф. Дополнительные услуги, в том числе механизированную уборку и вывоз снега, собственники могут согласовать отдельно.

При некачественной уборке двора жителям следует сначала обратиться в управляющую организацию. Если нарушения не устраняют, жалобу можно направить в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.