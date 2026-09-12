Первый в Подмосковье фиджитал-центр откроют в Дмитрове в декабре этого года

В декабре на базе дмитровского Центра экстремальных видов спорта «Экстрим» откроется первый в Московской области фиджитал-центр. Глава округа Михаил Шувалов 7 сентября проконтролировал ход реконструкции.

Идея переформатировать парк «Экстрим» появилась у главы округа несколько месяцев назад. Здание практически не использовалось на полную загрузку: на скалодром приходили единицы, на тарзан-парк — чуть больше, остальные площади простаивали.

«Что можно предложить подросткам и молодежи, чтобы разнообразить досуг? Им интересно все, что связано с компьютерами, виртуальным миром, ИИ — и мы должны дать возможность реализовать себя в этом. Предложил сделать в парке „Экстрим“ современный фиджитал-центр», — сказал Михаил Шувалов.

Министерство физической культуры и спорта Московской области поддержало решение, взяв на себя оснащение центра оборудованием. Муниципалитет профинансировал строительные работы.

Сейчас идут работы по устранению дефектов крыши, приведут в порядок гранитное покрытие входа. На втором этаже смонтируют серверную, компьютерные места, автосимулятор, VR-зону, плейстейшн. Здесь можно будет заниматься кибер- и функционально-цифровым спортом, спортивным программированием. Глава предложил установить столы для настольного тенниса.

Скалодром и тарзан-парк демонтируют. Тарзан-парк перенесут на стадион «Торпедо». Сцену также демонтируют, а на ее месте появятся точки для лазертага, ритм-симуляторов, гонок дронов и площадка спортивного двоеборья. В центре организуют секции по управлению и гонкам БПЛА.

«В этом году на территории всего округа вместе с детскими игровыми площадками ставим воркаут-площадки, чтобы все желающие могли тренироваться на свежем воздухе. Также очень важно создавать интересные и полезные для развития подростков, молодежи места, где они могут погружаться в мир современных технологий и заниматься популярным в молодежной среде спортом. Уверен, что фиджитал-центр станет именно таким местом», — сказал Михаил Шувалов.