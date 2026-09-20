Жители Химок приняли участие в голосовании

В Химках проходит третий, заключительный день голосования на выборах депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и местного Совета. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.

Те, кто не смог прийти лично по уважительной причине, подавали заявление на надомное голосование и ждали членов избирательной комиссии дома. Члены комиссий приезжают к таким избирателям с переносными урнами и бюллетенями, чтобы каждый мог реализовать свое право.

«Сегодня мы приехали голосовать вместе с дочкой. Я считаю, что каждый гражданин обязан прийти голосовать. Выборы проходят активно. Прозрачно», — рассказал представитель политического объединения Ханоглан Алиев.

До конца голосования остаются несколько часов. В 20:00 участки закроются, после чего начнется подсчет голосов. Именно по его итогам определят состав депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и местного Совета.