Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Солнечногорске

Пассажирам напомнили, что переходить пути следует исключительно через предусмотренные для этого места, предварительно оценив обстановку, не отвлекаться на телефон и не пользоваться наушниками. Во время нахождения на платформе важно не подходить близко к ее краю. Участники профилактического мероприятия ответили на вопросы пассажиров и раздали им памятки с правилами безопасности.

«Регулярное проведение профилактических рейдов позволяет напоминать о простых, но очень важных правилах, соблюдение которых помогает сохранить здоровье и жизнь», — подчеркнул первый заместитель главы Солнечногорска Виталий Тушинов. Он призвал жителей ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности своих детей.

Основной целью акции было снижение риска несчастных случаев и повышение информированности граждан о правилах поведения рядом с железнодорожными путями. Такие рейды еженедельно проходят на железнодорожных объектах округа.