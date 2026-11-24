В Московской области с 16 по 20 ноября 2026 года провели 86 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

В торгах приняли участие 246 претендентов — в среднем 2,8 человека на лот. Самым популярным стал аукцион по продаже земельного участка под ИЖС в муниципальном округе Чехов, где боролись 15 человек.

Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допустят только одного человека, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

На Едином портале торгов ЕАСУЗ доступно более 2000 объектов недвижимости для приобретения на торгах. Там же работает виртуальный помощник, отвечающий на вопросы круглосуточно.