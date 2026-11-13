Глава Раменского округа проверил ремонт футбольного поля на стадионе «Сатурн»

Специалисты уже завершили ключевой этап задач. Работы проделано много. На площади более 9 тысяч квадратных метров уложено новое искусственное покрытие. Обустроены дренажная система и ливневая канализация, которые помогут избежать скопления воды после дождей, обновлены системы отопления, полива и подогрева поля, установлены поливочные спринклеры и смонтировано ограждение. Совсем скоро футболисты будут играть на современном газоне, а благодаря подогреву смогут попадать точно в «девятку» в любую погоду.

Кроме того, на стадионе установили светодиодный экран размером 6400 × 4480 миллиметров. Зрителям будет хорошо видно изображение даже с последних рядов.

«Уверен, что после завершения всех работ „Сатурн“ получит поле современного уровня, которое соответствует требованиям профессионального футбола. Это значит: больше возможностей для тренировок наших команд, спортивных школ и любительских лиг, ярче и комфортнее атмосфера на матчах для болельщиков», — отметил Эдуард Малышев.