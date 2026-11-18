Церемония вручения первых паспортов прошла в Можайске
Главный документ гражданина России получили 23 юных жителя муниципалитета. Торжественное вручение состоялось в актовом зале загса в Можайске.
Поддержать школьников в этот волнительный момент пришли их родители, близкие и друзья. Почетными гостями церемонии стали заместитель главы Можайского округа Салават Тимиргалин и председатель окружного совета депутатов Василий Овчинников. Они обратились к виновникам торжества с теплыми напутственными словами: пожелали ребятам быть ответственными, целеустремленными, любить свою малую родину и с гордостью нести звание гражданина России.
«Желаем вам новых достижений, верных друзей и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваши мечты обязательно сбудутся!» — пожелал ребятам Салават Тимиргалин.
Церемония вручения первых паспортов стала в Можайском округе уже 11-й с начала года.