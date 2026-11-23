В Подмосковье разрабатывают программу сохранения и укрепления здоровья работников здравоохранения. Ее обсудили 19 ноября на заседании межведомственной рабочей группы под руководством заместителя министра здравоохранения региона Елены Штукиной и председателя областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Нины Суслоновой.

В рабочую группу вошли 20 человек — представители профсоюза, регионального Минздрава, медицинских и научных учреждений, а также санаторно-курортной сферы.

По словам Нины Суслоновой, при подготовке программы проанализировали данные о временной утрате трудоспособности более 94 тысяч сотрудников 93 медицинских организаций за 2023–2025 годы.

«По ряду заболеваний цифры среди медработников превышают региональные. Особенно заметна разница по болезням костно-мышечной системы: 23% против 6% среди населения Подмосковья. Вызывает обеспокоенность и рост выгорания среди врачей. Так, по данным регионального мониторинга НИКИ детства, в марте 2025 года высокая степень выгорания отмечалась у 40,1% специалистов, а в возрастной группе 30–39 лет — у каждого второго», — сказал он.

Одним из основных инструментов программы станет цифровая платформа отечественной разработки. В личном кабинете каждого сотрудника будет формироваться индивидуальный паспорт здоровья. Система объединит три направления: подбор санаторно-курортного лечения и реабилитации с помощью искусственного интеллекта, профилактику профессионального выгорания и поддержку здорового образа жизни.

Сейчас платформу тестируют на пилотных площадках. Полноценный запуск запланирован на первый квартал 2027 года. Предложения участников рабочей группы учтут при дальнейшей доработке проекта.