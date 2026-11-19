Более 31 тыс. выпускников школ Московской области поступили в свыше 600 вузов России, расположенных в 81 регионе страны. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Больше всего абитуриентов выбрали столичные университеты: туда поступили 24 тысяч человек. В Подмосковье 45 вузов приняли около трех тысяч выпускников подмосковных школ.

В первую десятку ведущих вузов по количеству зачисленных подмосковных выпускников вошли МГУ имени М. В. Ломоносова, Финансовый университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и МПГУ.

Вице-губернатор Людмила Болатаева связала результаты с качественной школьной подготовкой и осознанным выбором ребят.

«Наши выпускники конкурентоспособны в ведущих университетах страны», — сказала она.

Отмечается рост интереса к педагогическому образованию. В 2026 году более 2,5 тысячи выпускников Подмосковья выбрали педагогические специальности — почти на тысячу больше, чем в прошлом году.