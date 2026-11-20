В деревне Горки Можайского муниципального округа продолжаются работы по созданию комфортной и безопасной пешеходной инфраструктуры для школьников. Сотрудники Единого дорожно-транспортного центра приступили к обустройству нового пешеходного маршрута протяженностью порядка 160 метров.

Новая дорожка обеспечит удобный и безопасный подход от поворота с Можайского шоссе в сторону образовательного учреждения — школы «Лидер». Этот маршрут предназначен для подхода к зданию: им пользуются ученики, их родители и сотрудники образовательного учреждения.

Вопрос организации безопасного пешеходного подхода к школе на этом участке поднимался неоднократно. Необходимость создания тротуара озвучивалась родителями и сотрудниками школы во время встреч и на общих собраниях.

На данный момент специалисты уже выполнили значительный объем работ. Дорожка практически отсыпана, завершаются работы по щебеночному основанию.

Для выполнения задачи на объекте задействована одна единица специальной техники и три сотрудника Единого дорожно-транспортного центра.

Новый пешеходный маршрут станет важным элементом инфраструктуры для обеспечения безопасности школьников, их родителей и сотрудников школы «Лидер». Работы планируют завершить до конца этой недели.