Сегодня 10:20 Еще 53 школы Подмосковья начали сотрудничать с партнерами из КНР Фото: Министерство образования Московской области Подмосковье

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Еще 53 школы Московской области заключили соглашения о сотрудничестве с китайскими партнерами по итогам образовательной стажировки в Китае. Теперь в регионе 65 школ взаимодействуют с образовательными организациями КНР, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее в апреле партнерства заключили 12 школ Подмосковья. В 2027 году школьников двух стран объединят совместные инженерные проекты, олимпиады, образовательные обмены и языковые программы. «Уже в апреле подмосковные школьники поедут в Пекин — работать вместе с китайскими сверстниками над инженерными проектами. Впереди также олимпиады, языковые смены и образовательные обмены. Мы берем лучшие решения коллег и адаптируем их под задачи подмосковных школ — уже 65 школ региона работают с партнерами из КНР, и это только начало. Наша цель — чтобы каждый ребенок в Подмосковье получил больше возможностей раскрыть свои способности и выбрать профессию будущего», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Фото: Министерство образования Московской области

В ноябре делегация региона посетила Шанхай, Нанкин и Пекин. В стажировке приняли участие 150 представителей системы образования из 27 муниципалитетов, в том числе представители более 100 школ. Участники познакомились с опытом 18 китайских школ, изучили подходы к инженерному и математическому образованию, применению искусственного интеллекта, профориентации и взаимодействию школ с университетами. По итогам визита Министерство образования Московской области и Китайская ассоциация международных обменов в сфере образования подписали меморандум о сотрудничестве.

Китайский язык изучают более пяти тысяч детей в Московской области. Он включен в учебные планы 100 школ региона, а также преподается в рамках кружковой деятельности. В апреле 2027 года в Пекине планируется проведение совместных инженерных проектов с участием подмосковных школьников. Предусмотрены международные олимпиады и конкурсы, языковые смены и образовательные обмены. Еще одно направление сотрудничества — внедрение в школах региона китайских образовательных практик, включая проектное обучение, использование искусственного интеллекта на уроках, профессиональные пробы, индивидуальные образовательные траектории и исследовательскую работу школьников совместно с университетами и технологическими предприятиями.

Фото: Министерство образования Московской области

В рамках визита также было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственным гуманитарно-технологическим университетом в Орехово-Зуеве и Нанкинским университетом наук и технологий (NUIST). Он стал четвертым китайским партнером вуза. Более десяти лет университет взаимодействует с Цицикарским и Янчэнским университетами, а в этом году к партнерам присоединился Шанхайский политехнический университет.

Ранее соглашение с Нанкинским университетом наук и технологий заключил Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне. В 2027 году там планируется запустить программу двойных дипломов: студенты будут два года обучаться в своем вузе, а затем еще два года — в университете-партнере. По окончании обучения выпускники обеих стран получат дипломы двух университетов. Кроме того, за последний год более 100 студентов вузов Подмосковья приняли участие в программах обмена с китайскими университетами, а свыше 50 студентов из Китая прошли обучение в образовательных организациях Московской области.