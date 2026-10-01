Баскетболистки из Химок выиграли Суперкубок ЦФО

Команда «Спарта энд К-ЦСП» из Химок стала победителем первого в сезоне Суперкубка Центрального федерального округа среди женских команд. В финале химчанки обыграли десногорский «Атом» со счетом 72:67.

29 сентября в Центральном федеральном округе стартовал баскетбольный сезон, открытием которого стал розыгрыш женского Суперкубка. За титул от Химок выступала команда Училища олимпийского резерва № 3 — коллектив «Спарта энд К-ЦСП».

На пути к трофею химкинские баскетболистки уверенно прошли полуфинал, обыграв команду из Ногинска со счетом 95:51. В решающем матче подопечные тренеров Ольги Пантелеевой и Инессы Ходовой встретились с хозяйками площадки — десногорским «Атомом». В напряженной борьбе химчанки вырвали победу и стали обладательницами первого в сезоне трофея.

Турнир отметился и личными достижениями игроков. Алина Бабияк стала лучшей центровой, звание самого ценного игрока завоевала Василиса Кочетова. Наставнику команды Ольге Пантелеевой вручили приз «Самый корректный тренер».