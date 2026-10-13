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    Самое большое колесо обозрения в Подмосковье установят в Красногорске к зиме

    Фото: Артём Мишуков

    В Городском парке Красногорска приступили к подготовке площадки для 55-метрового колеса обозрения. Оно станет крупнейшим в Подмосковье, сообщил замдиректора «Парки Красногорска» Павел Цуканов.

    Геодезические исследования уже завершили, а заливку фундамента планируют начать в следующий понедельник. По предварительному графику, аттракцион установят к началу декабря. Он будет работать круглый год.

    Одновременно в парке подходит к концу обустройство тира. По ожиданиям Цуканова, посетители смогут воспользоваться им уже на следующей неделе.

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