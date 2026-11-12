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    В Подмосковье за 10 месяцев выписали лесных штрафов на 179,3 млн рублей

    Фото: Комитет лесного хозяйства МО

    В Подмосковье за десять месяцев 2026 года сумма наложенных штрафов за нарушение лесного законодательства достигла 179,3 миллиона рублей. Это в 2,3 раза больше, чем год назад, сообщили в пресс-службе.

    Из наложенной суммы уже взыскано 95,4 миллиона рублей. Еще 41,5 миллиона рублей нарушители заплатили в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде.

    Больше всего штрафов пришлось на нарушение правил пожарной безопасности — 120,2 миллиона рублей. За самовольное занятие лесных участков наложено 38,4 миллиона рублей, за нарушения правил санитарной безопасности в лесах — 15,2 миллиона рублей.

    На оплату штрафа дается 60 дней с момента вступления постановления в силу. Работа по контролю за соблюдением лесного законодательства продолжается.

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