Бодибилдер из Чехова стал пятикратным чемпионом России

Атлет из московской области Денис Гатауллин завоевал пятый титул на чемпионате России в Геленджике. Теперь спортсмену предстоит сложнейшая подготовка к чемпионату Азии в Таиланде.

1 ноября на турнире IFBB Russian Champion Semipro Show в Геленджике Денис Гатауллин подтвердил статус одного из сильнейших атлетов в своей категории. Однако осенний сезон для спортсмена только начинается.

Впереди у Гатауллина — чемпионат Азии в Таиланде, подготовка к которому требует предельной концентрации. Главная сложность — жесткие временные рамки: до 11 ноября бодибилдеру необходимо снизить вес до 75 килограммов. Сразу после этого атлету предстоит 12-часовой перелет и четырехчасовой переезд, в ходе которых нужно сохранить пиковую соревновательную форму для прохождения регистрации.

С 13 по 16 ноября спортсмену потребуется выдержка, чтобы удержать вес в рамках регламента и не сорваться с жесткого режима. Только 16 ноября Гатауллин выйдет на сцену в борьбе за высокое место. Сам атлет настроен решительно.

«Где наша не была? Прорвемся и сделаем все возможное, чтобы сделать вес и показать пик формы на сцене», — сказал Денис Гатауллин.