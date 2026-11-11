Оценят пенсионеры, порадует и студентов. Проезд по льготе в Подмосковье стал намного проще

Подтверждать льготу в транспорте Подмосковья разрешили через «Макс»

Пассажиры льготных категорий в Подмосковье теперь могут подтверждать свое право на проезд в автобусах с помощью цифрового ID в приложении «Макс». Об этом сообщило Правительство Московской области на официальном сайте .

Новая система позволяет студентам, пенсионерам, инвалидам и многодетным родителям не носить с собой бумажные документы. Она заменит и паспорт, и водительское удостоверение.

Для подтверждения своего статуса будет вполне достаточно инновационного сервиса «Макс» ID.

Процесс проверки занимает считанные секунды. Контролер считывает специальный QR-код с экрана мобильного телефона пассажира. Проверяющий видит только подтвержденный льготный статус и возраст человека, все конфиденциальные данные остаются скрытыми.

Оформить электронный идентификатор можно прямо в смарфтоне. Достаточно открыть приложение «Макс» и перейти в раздел «Цифровой ID».

После этого нужно нажать кнопку создания QR-кода, выбрать нужные документы и подтвердить все через «Госуслуги».