Новую форму для сотрудников скорой помощи закупили в Подмосковье

Сотрудники Московской областной станции скорой помощи получат новую форменную одежду. Комплекты уже поступили в учреждение, сейчас их распределяют между постами и подстанциями региона, сообщили в Минздраве региона.

«В этом году мы закупили комплекты новой формы для сотрудников скорой помощи Подмосковья. При ее разработке учитывались пожелания самих работников — от цветовых решений до удобства материалов и кроя. В настоящее время распределяем комплекты по всем постам и подстанциям», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

При создании униформы учли специфику работы разных специалистов. Сотрудники реанимационных бригад будут носить красную одежду, общепрофильных — васильковую, а водители — темно-синюю. Обновленные комплекты также предназначены для диспетчеров и старших врачей.

В набор входят брюки для теплого и холодного времени года, футболки, рубашки, поло, джемперы, жилеты, куртки и головные уборы. Одежда рассчитана на работу в разные сезоны и при любых погодных условиях.