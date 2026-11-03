Тематическую инсталляцию подготовили к 145-летию Пабло Пикассо в Подольске

Воспитанники художественной студии «Ультрамарин» Культурно-досугового центра «Южный» города Подольск подготовили необычную экспозицию к юбилею известного мастера. Это художественный эксперимент, главная особенность которого — 3D-эффект: картины словно парят в воздухе.

Чтобы увидеть целостное изображение, зрителям необходимо найти правильную точку просмотра — только с определенного ракурса разрозненные элементы складываются в единый образ.Экспозицию дополняют тематические плакаты о жизни и творчестве Пикассо с иллюстрациями — от «голубого» периода до кубизма и «Герники». Работы выполнены в технике картонажа, которая требует от авторов точности, терпения и инженерного мышления.

До 10 ноября всех желающих приглашают посетить выставку, найти свой идеальный ракурс и оценить оригинальное прочтение классического искусства.