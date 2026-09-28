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    В Подмосковье выставили на торги 222 объекта недвижимости за неделю

    Фото: Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

    Комитет по конкурентной политике Московской области с 21 по 25 сентября 2026 года выставил на земельно-имущественные торги 222 объекта. Об этом сообщил Комитет по конкурентной политике Подмосковья.

    Больше всего лотов за неделю разместили в городских округах Волоколамский, Дмитровский и Ступино. В Дмитровском округе опубликовано более 200 лотов, в Ступино — более 185, в Волоколамском — более 35.

    В Волоколамском округе, например, в собственность можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 12 соток в деревне Солодово. Начальная цена — 522 076,23 рубля. Поблизости есть пляжи у реки и лес, а до автобусной остановки «Руза» можно дойти пешком.

    С начала 2026 года победителям аукционов уже передали земельные участки: в Волоколамском округе 82 участка в аренду и 52 в собственность, в Дмитровском — 115 в аренду и 124 в собственность, в Ступино — 114 в аренду и 124 в собственность.

    Ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. У Комитета по конкурентной политике есть канал в мессенджере МАКС — «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья», где публикуют подборку актуальных лотов, информацию об аренде и покупке земли в Подмосковье, а также инструкции по подаче заявки на аукционы и выкупу арендованного участка.

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