Турниры по рукопашному бою прошли в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Дворец спорта «Олимп» в Солнечногорске с 17 по 21 сентября принял сразу четыре крупных турнира по рукопашному бою. На спортивную площадку вышли свыше 700 участников — за победу боролись представители 32 регионов России.

На одной площадке состоялись фестиваль Московской областной федерации рукопашного боя среди детей в возрасте 8–9 лет, Всероссийская лига победителей для юношей и девушек 10–11 лет, всероссийские соревнования среди спортсменов 12–17 лет памяти заслуженного тренера России Геннадия Королева и IV этап Кубка России среди мужчин и женщин в дисциплинах «бой» и «демобой».

От Солнечногорска на соревнования заявились 44 спортсмена. Городской округ представляли воспитанники дома детского творчества «Буревестник» и спортивной школы № 2.

«Наши ребята показали высокий уровень подготовки и завоевали множество наград. От всей души поздравляю наших спортсменов с большим успехом! Желаю новых ярких побед, крепкого здоровья и только первых мест на будущих турнирах», — сказал заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Золотые медали по итогам соревнований получили Евгений Родионова, Денис Герасимов, Демид Брютов, Игорь Балдин, Сергей Праунцев и Вероника Зотова. Серебряными призерами стали Роман Веледеев, Татьяна Струкова и Александр Кожухарь. Третьи места заняли Вадим Григорьичев, Сергей Маслов, Василиса Цыганкова, Максим Цыганков, Анастасия Новосельцева, Александр Новосельцев, Зелимхан Махмаев, Иван Лебедев и Артем Лагуш.