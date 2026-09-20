Депутат Мособлдумы Шапкин проголосовал на выборах

Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Шапкин проголосовал на своем избирательном участке и рассказал об организации выборов в регионе. По его словам, процедура понятна избирателям, на участке работают наблюдатели и представлена информация о кандидатах и партиях.

«Участие в выборах — это уникальная возможность влиять на то, что происходит в стране, а право голоса — величайшее достижений демократии. Сегодня я реализовал это право и проголосовал на своем избирательном участке, сделав важный и значимый лично для меня шаг», — сказал Шапкин.

В дни голосования парламентарий также планирует посетить другие участки своего округа. Шапкин отметил, что трехдневный формат — с 18 по 20 сентября — дает жителям больше возможностей выбрать удобное время для участия в выборах.

Отдельно депутат напомнил о механизме «Мобильный избиратель». Он позволяет голосовать по месту пребывания, а не регистрации, если избиратель заранее подал соответствующее заявление. По мнению Шапкина, такая возможность особенно удобна для дачников, которые в сентябре остаются в Подмосковье.

Сегодня проходит третий и заключительный день голосования. На выборах депутатов Госдумы IX созыва в федеральной части бюллетеня представлены 10 партий.